Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (9) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (9) - Son Dakika

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (9)

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.

Cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve " İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.

Cenazeler Kerbela kentine getirildi. Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (9)

Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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