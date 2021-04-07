Iraklı hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi - Son Dakika

Iraklı hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi

07.04.2021 09:14

Iraklı hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi -Iraklı hastalar sağlık turizmi için Van'ı tercih ediyor Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti bulunan Kuzey Irak vatandaşı Abdulhamit Muhammed Abdullatif (58), tedavi için geldiği Van'da ameliyatsız kalp kapağı değişimiyle sağlığına kavuştu.

Iraklı hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi

-Iraklı hastalar sağlık turizmi için Van'ı tercih ediyor

VAN - Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti bulunan Kuzey Irak vatandaşı Abdulhamit Muhammed Abdullatif (58), tedavi için geldiği Van'da ameliyatsız kalp kapağı değişimiyle sağlığına kavuştu.

Kuzey Irak'ın Duhok kentinde yaşayan 58 yaşındaki Abdulhamit Muhammed Abdullatif, 7 yıldır kalp rahatsızlığı sorunu yaşıyordu. Ülkesinde hastane hastane gezen Abdullatif, sağlık durumunun ciddileşmesiyle birlikte yakınlarının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye geldi. Şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı ve yaygın ödem şikayetiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine gelen hasta, yapılan tetkikleri sonucunda kalp kapağında ciddi darlık ve ağır derecede kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

İlk etapta sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle hastaya acil kalp ameliyatı önerildi. Ancak ameliyat ve genel anestezinin hasta için riskli olduğunun düşünülmesi nedeniyle ameliyattan vazgeçildi. Hastaya vücudunda herhangi bir kesi yapılmadan ve genel anestezi verilmeden TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemi uygun görüldü.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aytaç Akyol ve ekibi tarafından bölgede çok nadir yapılan yöntemle yabancı uyruklu vatandaşın kalp kapağı başarıyla değiştirildi. Uygulama sonrası takibe alınan hasta, 3 günün ardından şifayla taburcu edildi.

"Irak ve İran'dan ciddi talepler geliyor"

İHA muhabirine konuşan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, 2020 yılında sayılı hastaneye verilen sağlık turizmi yetki belgesini almaya hak kazandıklarını belirtti. Başhekim İliklerden, "Bu kapsamda yurt dışından gelen hastalarımızın buradaki sağlık hizmetlerini vermek hem ülkemize hem il esnafına hem de hastanemize ciddi bir katkı sunması anlamında hedeflediğimiz sağlık turizmi çalışmalarımızı başlatmış olduk. Özellikle Irak ve İran'dan ciddi talepler geliyor. Hastanemizin birçok bölümünde bu tür operasyonlar yapılmaktadır. Sağlık turizmi birimimizi oluşturduk ve bu kapsamda hasta kabulüne başladık. Ameliyatsız yöntemle ve anjiyo yoluyla tedavisinin yapıldığı TAVİ yöntemi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığımızca öğretim üyelerimiz tarafından Kuzey Irak'tan gelen bir hastamıza uygulandı. Uygulamanın ardından hastamız da şifayla taburcu oldu" dedi.

"Uygulama bölgede nadir yapılıyor"

Ameliyatın hasta için riskli olması nedeniyle TAVİ yönteminin uygulandığını dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aytaç Akyol ise "Hastaya vücudunda herhangi bir kesi yapılmadan ve genel anestezi verilmeden kasık damarlarında girilerek kapak yerleştirme yöntemi uygun görüldü. Bölgede nadir yapılan bu yöntem, yaklaşık bir saat gibi kısa sürede başarıyla uygulandı. Hastanın sonraki takiplerinde bir sorunun yaşanmaması üzerine 3 günün ardından şifayla taburcu edildi. TAVİ yöntemi üniversitemizde yaygın şekilde uygulanmaya devam edilecektir" şeklinde konuştu.

Babasının 7 yıldır çok rahatsız olduğunu ifade eden Dılovan Abdulhameed de, nefes alma şikayeti olan babasının sağlığına kavuştuğunu söyledi. Abdulhameed, "Babam ameliyattan sorunsuz çıktı. Hastane doktorlarına çok teşekkür ederim. Hastanede herkes bizimle ilgilendi. Babamın sağlık durumu şu an çok iyi. Babam bugün taburcu olacak Irak'a gideceğiz" diye konuştu.

Operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu ve rahatlıkla nefes aldığını söyleyen Abdulhamit Muhammed Abdullatif isimli Iraklı hasta ise hastane doktoru ve ekibine teşekkür etti.

Iraklı hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi
Iraklı hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi
Iraklı hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi
Iraklı hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi

Sağlık turizmi, Irak, Kalp, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Iraklı hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu, her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu, her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 ismin cezasını kesti Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 ismin cezasını kesti Tabut yetiştirilemeyen Brezilya'da koronadan bir günde 4 bini aşkın insan öldü Tabut yetiştirilemeyen Brezilya'da koronadan bir günde 4 bini aşkın insan öldü Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon
78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler 'yılan' zannetti 78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler 'yılan' zannetti         
10:13
2 bin liralık telefon için 1'i çocuk 3 kişiyi yerde sürükledi! O anlar kamerada 2 bin liralık telefon için 1'i çocuk 3 kişiyi yerde sürükledi! O anlar kamerada         
09:47
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz         
09:12
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş         
07:47
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı         
22:50
Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı         
22:11
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 10:32:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iraklı hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei