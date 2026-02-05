İran, ABD ile Nükleer Müzakerelere Umman'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran, ABD ile Nükleer Müzakerelere Umman'da Başlıyor

İran, ABD ile Nükleer Müzakerelere Umman\'da Başlıyor
05.02.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, nükleer müzakereler için Umman'a hareket etti, adil anlaşma hedefleniyor.

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD ile nükleer müzakereler için Umman'a hareket ettiğini duyurarak, hedeflerinin adil ve onurlu bir anlaşmaya ulaşmak olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD ile yapılacak nükleer müzakereler kapsamında bir diplomatik heyetin başında Umman'ın başkenti Maskat'a hareket ettiğini duyurdu. Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu temasların amacının "nükleer konuda adil, her iki tarafın da kabul edeceği ve onurlu bir anlaşmaya ulaşmak" olduğunu belirtti.

Geçmişte yaşanan olumsuz tecrübeleri hatırlatan Bekayi, "Önceki taahhütlerin yerine getirilmemesi, haziran ayındaki askeri saldırı ve geçen yılın ocak ayındaki dış müdahaleler gözlerimizin önündedir. Bu nedenle kendimizi her zaman İran milletinin haklarını talep etmekle yükümlü görüyoruz. Ancak bununla birlikte, İran milletinin çıkarlarını temin etmek ve bölgede barış ile huzuru korumak amacıyla diplomasiden yararlanma adına hiçbir fırsatı kaçırmama sorumluluğumuz da bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sürecin şekillenmesi için sorumluluk bilinci ve hassasiyetle rol üstlenen komşu ve bölge ülkelerine teşekkür eden Bekayi, "ABD tarafının da bu sürece sorumluluk bilinci, gerçekçilik ve ciddiyetle katılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Witkoff ve Kushner Katar'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witokoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, yarın İran ile Umman'da yapılacak görüşme öncesi ise Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, ABD ile Nükleer Müzakerelere Umman'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:54:10. #7.11#
SON DAKİKA: İran, ABD ile Nükleer Müzakerelere Umman'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.