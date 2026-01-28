İran: ABD'nin Saldırısı Savaş Başlangıcıdır - Son Dakika
İran: ABD'nin Saldırısı Savaş Başlangıcıdır

28.01.2026 22:24
İran, ABD'nin olası askeri eylemlerini savaş olarak değerlendireceğini duyurdu.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Ali Shamkhani, "ABD'nin gerçekleştireceği herhangi bir askeri eylem, savaşın başlangıcı olarak kabul edilecek" dedi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Ali Shamkhani, ABD'nin İran'a saldırı düzenlemesi halinde başta İsrail olmak üzere söz konusu saldırıyı destekleyen her ülkeyi hedef alacaklarının belirtti. Shamkhani, "Sınırlı saldırı bir yanılsamadır. ABD'nin herhangi bir düzeyde gerçekleştireceği herhangi bir askeri eylem, savaşın başlangıcı olarak kabul edilecek. Buna yanıt, Tel Aviv'in kalbini ve saldırganı destekleyen herkesi hedef alan, anında, kapsamlı ve eşi görülmemiş bir şekilde verilecek" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

