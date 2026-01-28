İran: ABD'nin Saldırısı Savaş Başlangıcıdır

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Ali Shamkhani, "ABD'nin gerçekleştireceği herhangi bir askeri eylem, savaşın başlangıcı olarak kabul edilecek" dedi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Ali Shamkhani, ABD'nin İran'a saldırı düzenlemesi halinde başta İsrail olmak üzere söz konusu saldırıyı destekleyen her ülkeyi hedef alacaklarının belirtti. Shamkhani, "Sınırlı saldırı bir yanılsamadır. ABD'nin herhangi bir düzeyde gerçekleştireceği herhangi bir askeri eylem, savaşın başlangıcı olarak kabul edilecek. Buna yanıt, Tel Aviv'in kalbini ve saldırganı destekleyen herkesi hedef alan, anında, kapsamlı ve eşi görülmemiş bir şekilde verilecek" dedi. - TAHRAN