İran'da Yurt Dışı Aramaları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İran'da Yurt Dışı Aramaları Açıldı

13.01.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da iletişim kısıtlamalarının ardından cep telefonları yurt dışı aramalarına açıldı.

İran'da günlerdir süren iletişim kısıtlamalarının ardından bugün cep telefonları yurt dışı aramalara açıldı.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler şiddet olaylarına sahne olurken, en az 646 kişi hayatını kaybetti. İran hükümeti, protestoların şiddetlenmesi üzerine perşembe günü interneti ve telefon görüşmelerini kesti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin dün yaptığı "İnternet yakında yeniden erişime açılacak" açıklamasının ardından bugün bölge halkıyla iletişim kuruldu. Ülke genelinde cep telefonları bugün yurt dışı aramalara açıldı. İranlılar, kısa mesajlaşmanın hala devre dışı olduğunu, internetin de kapalı kalmaya devam ettiğini bildirdi.

İnternet kesintisi 5. gün yaklaştı

Siber güvenlik izleme kuruluşu NetBlocks'a göre, İran'da ülke genelindeki internet kesintisinin yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık 5 gün saat geçti.

Londra merkezli izleme grubu ise, İran'daki ulusal internet bağlantısının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 1'i seviyesinde olduğunu bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Teknoloji, 3-sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İran'da Yurt Dışı Aramaları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:34:59. #7.11#
SON DAKİKA: İran'da Yurt Dışı Aramaları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.