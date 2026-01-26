İran'daki İnternet Kesintisi Ekonomiyi Vurdu

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi, protestoların başlamasının ardından 8 Ocak'ta kesilen internet bağlantısının ülke ekonomisine günlük yaklaşık 34 milyon 500 bin dolar zararı olduğunu söyledi.

Mehr Haber Ajansına göre Haşimi, 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar sonrası yönetim tarafından uygulanan internet kesintisinin ülkeye ekonomik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haşimi, "Dijital ekonominin çekirdek kısmına yönelik günlük zararın yaklaşık 3 milyon 500 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu zarar ağırlıklı olarak operatörler ve ağ altyapısıyla ilgili sektörleri kapsıyor. Makroekonomi üzerindeki günlük zararın ise yaklaşık 34 milyon 500 bin dolar olduğu öngörülüyor." dedi.

İran'da dijital ekonomi alanında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 10 milyon kişinin istihdam edildiğine dikkati çeken İranlı Bakan, internet kesintisi nedeniyle istihdamın ve halkın geçiminin doğrudan zarar gördüğünü, bunun da "sosyal" ve "güvenlik" boyutlu sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

İran Bilgisayar Mühendisleri ve Bilişim Sektörü Meslek Örgütü Başkanı Ali Hekimcevadi, dün yaptığı açıklamada, kesilen internet bağlantısının ülke ekonomisine doğrudan zararının günlük yaklaşık 20 milyon 600 bin dolar olduğunu öne sürmüştü.

Yaklaşık 19 gündür internetin sağlıklı çalışmadığı ülkede, toplam ekonomik zararın 655 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.