İran'dan ABD'ye Tatbikat Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran'dan ABD'ye Tatbikat Tepkisi

İran\'dan ABD\'ye Tatbikat Tepkisi
31.01.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin tatbikat taleplerini eleştirerek gerginliğe dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ordusu, silahlı kuvvetlerimizin tatbikatlarını nasıl yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD hükümetinin 'terör örgütü' olarak listelediği bir ulusal ordudan 'profesyonellik' talep ederken, askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor. Dünya bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa hükümetleri bunu bilinçli olarak benimsiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasındaki gerginliğe ilişkin yeni bir açıklamada yayımlayarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'ın yarın başlaması beklenen 2 günlük askeri tatbikatına ilişkin ifadelerini eleştirdi. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İran sınırlarının işaretlendiği bir harita paylaşarak, "Batı yarımkürede ABD'yi görüyorsunuz. Birkaç okyanus ötede, gezegenin diğer tarafında ise İran'ın sınırlarını görüyorsunuz. Kırmızıyla gösterilen küçük daire Hürmüz Boğazı'dır. Kıyılarımız açıklarında faaliyet gösteren ABD ordusu, şimdi de güçlü silahlı kuvvetlerimizin kendi sahasında hedef tatbikatlarını nasıl yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor" dedi.

"Dünya saçmalıkla karşı karşıya"

Arakçi durumda bir tutarsızlık olduğunun altını çizerek, "CENTCOM, ABD hükümetinin 'terör örgütü' olarak listelediği bir ulusal ordudan 'profesyonellik' talep ederken, aynı zamanda o 'terör örgütünün' askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor. Dünya bugün işte bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa hükümetleri bunu bilinçli olarak benimsemeyi tercih etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Bölgemizdeki dış güçlerin varlığı gerilimi tırmandırmıştır"

Arakçi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda barış ve istikrarı koruduğunu öne sürerek DMO'ya ilişkin, "Bölgemizde, hem teröristlere hem de işgalci ordulara karşı savaş alanında kendini kanıtlamış, caydırıcı bir güç olarak bilinir. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve ticari gemilerin güvenli geçişi, İran için komşularımız kadar hayati öneme sahiptir. Bölgemizdeki dış güçlerin varlığı ise her zaman ilan edilenin tam aksine neden olmuştur, gerilimi azaltmak yerine tırmandırmıştır" dedi.

CENTCOM, tatbikat için uyarıda bulunmuştu

CENTCOM tarafından sabah saatlerinde yayımlanan açıklamada, DMO'nun yarın başlaması beklenen, canlı mühimmat kullanılacağı öngörülen ve 2 gün sürmesi beklenen tatbikatına ilişkin, "CENTCOM, DMO'ya söz konusu deniz tatbikatını güvenli ve profesyonel bir şekilde yürütmesi ve uluslararası deniz trafiği için seyrüsefer özgürlüğüne yönelik gereksiz risklerden kaçınması çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Bölgedeki seyrüsefer özgürlüğü ve ticaret gemilerinin güvenliğine ilişkin endişeler ele alınarak, DMO'ya "profesyonel tutum sergileme" çağrısında bulunulan açıklamada, "ABD kuvvetlerine, bölgesel ortaklarına veya ticari gemilere yakın bölgelerde gerçekleştirilen her türlü güvensiz ve profesyonellikten uzak davranış çarpışma, gerilimin yükselmesi ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. Uçuş operasyonları yürüten ABD gemileri yakınlarında uçuş yapılması, niyetlerin belirsiz olduğu durumlarda ABD askeri unsurları üzerinde alçak irtifa veya silahlı uçuş gerçekleştirilmesi, gemilere yüksek hızlı botlarla yaklaşılması ya da ABD kuvvetlerine silah doğrultulması gibi güvensiz eylemler tolere edilmeyecektir" denilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye Tatbikat Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Trump’tan Kanada kararı Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Şarampole uçan otomobil alev aldı Hayata son anda tutundular Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu

22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 22:26:32. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Tatbikat Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.