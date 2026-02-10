İran'dan Diplomatik Hamleler - Son Dakika
İran'dan Diplomatik Hamleler

10.02.2026 11:00
İran, ABD ile dolaylı müzakereler sonrası bölge ülkeleriyle temaslarını artırdı.

(ANKARA) - İran, ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı müzakerelerin ardından bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı. Tahran sürece paralel olarak Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Umman'la temaslarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Maskat'taki İran-ABD dolaylı müzakerelerine ilişkin son gelişmeler hakkında muhataplarını bilgilendirdi. Arakçi, görüşmeleri "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, ABD tarafının niyet ve hedeflerine ilişkin güvensizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu bölge ülkelerinin dışişleri bakanları ise Maskat sürecinin başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diplomatik bir çözüme ulaşılması ve bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için görüşmelerin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Arakçi, BAE Devlet Bakanı ile görüştü

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Lana Nusseibeh, İran ile BAE arasında düzenlenen Siyasi İstişareler Komitesi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Tahran'a giderek Arakçi ile bir araya geldi. Nusseibeh, İran'da yapılan görüşmeleri "yararlı ve yapıcı" olarak nitelendirirken, özellikle ekonomi ve ticaret alanlarında olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Abu Dabi'nin kararlılığını vurguladı.

BAE'li yetkili ayrıca, İran ile ABD arasında Maskat'ta yeniden başlayan diplomatik angajmanı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ülkesinin bölgesel istikrar, güvenlik ve gerilimin azaltılmasına bağlı olduğunu söyledi. Arakçi ise İran ile BAE arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlü seyrine işaret ederek, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ilişkilerin daha da genişletilmesine hazır olduklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı, bölge ülkelerinin tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik girişimlerini de takdirle karşıladıklarını söyledi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Larijani, Umman'ın başkenti Maskat'ta

Ayrıca İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Larijani, Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Larijani'nin Ummanlı üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıkların ele alınması bekleniyor.

Tahran'ın yürüttüğü temaslar, İran'ın ABD ile yürtülen Maskat sürecine paralel biçimde bölgesel diplomasi kanallarını aktif tutma ve müzakerelere çevresel destek sağlama stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Kaynak: ANKA

