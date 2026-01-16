İran'dan G7'ye Tepki - Son Dakika
İran'dan G7'ye Tepki

16.01.2026 21:24
İran, G7 ülkelerinin açıklamalarını kınadı ve iki yüzlü olmakla suçladı.

İran, G7 ülkelerinin "İran'ın içişlerine müdahale" anlamına gelen açıklamalarını kınadı ve üye ülkeleri iki yüzlü davranmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, G7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın İran'daki protestolara ilişkin yaptığı ortak açıklamayı kınadı.

G7 ülkelerinin ABD ve İsrail'in yönlendirmesiyle hareket ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "G7 ülkeleri, İran halkının barışçıl gösterilerinin, Siyonistler aracılığıyla silahlandırılan terör unsurları tarafından şiddete dönüştürüldüğünü ve birçok emniyet mensubunun hayatını kaybettiğini bilinçli olarak görmezden geliyor." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, İran'ın, özellikle ülke dışından yönlendirilen terör eylemlerine karşı vatandaşlarını koruma ve kamu düzeninin sağlanması hususunda kararlı bir duruş sergileyeceğine vurgu yaptı.

Açıklamada G7 üyesi ülkelere, insan hakları ihlalleriyle dolu bir geçmişe sahip olduğu suçlaması yöneltilirken, söz konusu ülkelerin İsrail'in soykırım politikalarına ortak olduğu iddiası yer aldı.

Ayrıca açıklamada, ABD, Almanya, İngiltere, Kanada ve G7'nin bazı diğer üyelerinin, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına destek verdiği ve yüzlerce İranlının öldürülmesi karşısında sessiz kaldığı hususuna yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"G7 üyesi ülkeler, aldatıcı ve müdahaleci açıklamalar yayımlamak yerine İran'ın içişlerine müdahaleyi sonlandırmalı. İran halkına karşı uygulanan gayrimeşru yaptırımlara son vermeli. Söz konusu ülkeler, insan hakları gibi kavramları İran'ın içişlerine müdahale için kullanmamalı."

G7 ülkeleri, İran'a karşı kısıtlayıcı ek tedbirler alabileceğini açıklamıştı

G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan yapılan ortak açıklamada, İran'da devam eden gösterilerle ilgili gelişmelerden son derece endişe duyulduğu belirtilmişti.

"İran makamlarının, Aralık 2025 sonundan itibaren daha iyi bir hayat, haysiyet ve özgürlük için meşru arzularını dile getirerek cesaret örneği sergileyen İran halkına yönelik acımasız baskının artmasına sert bir şekilde karşı çıkıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, ülkedeki durumla ilgili aktarılan yüksek ölüm ve yaralı sayısından endişe duyulduğunun altı çizilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

