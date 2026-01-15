İran'dan Trump'a Diplomasi Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'dan Trump'a Diplomasi Mesajı

15.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'a askeri tehdidin tekrarlanmamasını ve diplomasi çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini askeri saldırıyla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın." diyerek, İran'ın diplomasiye hazır olduğu mesajını verdi.

Amerikan Fox News'e konuşan Erakçi, ülkedeki olayları, Trump'ın tehditlerini ve ABD ile gerginliği değerlendirdi.

İran hükümetinin gösteriler sırasında çıkan "şiddet ve terör eylemleri" karşısında azami ölçüde itidal göstermek için mümkün olan tüm önlemleri aldığını aktaran Erakçi, "Terörist eylemlerin üzerinden üç gün geçtikten sonra şimdi sakinlik hakim. Kontrol tamamen bizde." dedi.

Olaylar sırasında ölenlerin sayısının sorulması üzerine Erakçi, "Ülke dışından yönlendirilen terörist unsurlar, bu gösterilere karışıp güvenlik güçlerine ve halka ateş açtı. Terörist hücreler vardı. İçeri girdiler, DEAŞ tarzı terörist operasyonları kullandılar. Polis memurlarını diri diri yaktılar. Kafalarını kestiler. ve polis memurlarına ve insanlara ateş etmeye başladılar. Sonuç olarak, üç gün boyunca protestocularla değil, teröristlerle savaştık." ifadelerini kullandı.

Erakçi, "terörist unsurların", Trump'ı savaşa sürüklemek için gösterilerde ateş açarak ölü sayısını artırmak istediğini savunarak, "Bu tam olarak bir İsrail planıydı. ABD Başkanı'nı bu çatışmaya dahil etmek istediler. Bu yüzden sıradan insanları öldürerek, polis memurlarını öldürerek, farklı şehirlerde bir tür çatışma başlatarak ölü sayısını artırmaya başladılar." diye konuştu.

İran'ı askeri saldırıyla tehdit eden Trump'a mesajının olup olmadığının sorulması üzerine Erakçi, Haziran 2025'teki İsrail ve ABD saldırılarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Benim mesajım, haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın. Biliyorsunuz, başarısız bir deneyimi denerseniz aynı sonucu alırsınız. Biliyorsunuz, haziran ayında tesisleri imha ettiniz ancak teknoloji bombalanamaz, kararlılık da bombalanamaz. İran müzakereye, diplomasiye hazır olduğunu kanıtladı. Savaş ve diplomasi arasında diplomasi daha iyi bir yoldur. ABD tarafından olumlu bir deneyimimiz olmasa da diplomasi savaştan çok daha iyidir."

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Trump'a Diplomasi Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 02:42:33. #7.11#
SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Diplomasi Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.