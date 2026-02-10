İran'dan Türkiye'ye Teşekkür - Son Dakika
İran'dan Türkiye'ye Teşekkür

10.02.2026 11:57
İran, bölge ülkelerinin müzakerelerdeki çabalarını takdir ederek Türkiye'ye özel teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölge ülkelerinin müzakereler konusunda iyi niyetli yaklaşımını değerli bulduklarını belirterek, "Müzakereler konusunda çaba gösteren tüm komşulara özellikle de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

İran basınına göre, Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkinde açıklamalarda bulundu.

Bölge ülkelerinin müzakerelere ev sahipliği yapmak istediklerini ve bu çabaları kıymetli bulduklarını vurgulayan Bekayi, "Biz müzakereleri hem geçmiş dönemdeki tecrübelere dayanarak hem de çeşitli sebeplerden dolayı ABD'nin haziran ayında müzakere masasını dağıttığı yerde, Umman'da yapılmasını istiyorduk. Müzakereler konusunda çaba gösteren tüm komşulara özellikle de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bekayi, bölge ülkeleri ile devamlı diyalog halinde olduklarını ve yine bölge ülkelerinin, gerilimleri azaltma noktasında önemli rol oynayabileceğini vurgulayarak, "İran'ın çıkarlarını diplomasi yoluyla korumak istiyoruz." dedi.

"Bizim müzakerelerdeki muhatabımız ABD'dir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, özellikle ABD'deki lobicilik faaliyetlerine dikkati çekerek, "Bizim müzakerelerdeki muhatabımız ABD'dir. Bölgenin zarara uğramasına neden olan baskıcı girişimlerden bağımsız hareket etme kararı da ABD'nin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, ABD'nin Batı Asya'da karşılaştığı politik sorunların, İsrail'in bu bölgedeki girişimlerine destek vermesinden kaynaklandırdığını söyledi.

"Müzakereler ne kadar erken sonuçlanırsa bizim için o kadar iyi"

İran'ın "zaman kazanma" niyetiyle müzakere masasına oturduğu yönünde eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine Bekayi, şunları kaydetti:

"Müzakereler ne kadar erken sonuçlanırsa bizim için o kadar iyi olur. Yaptırımların kaldırılması bizim için oldukça önemli. Bu nedenle zaman kazanma şeklindeki söylemlerin bir anlamı yok."

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

İran'dan Türkiye'ye Teşekkür

