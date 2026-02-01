İran DMO'dan AB'ye Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran DMO'dan AB'ye Tepki

01.02.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, AB'nin terör örgütleri listesine alınma kararını reddetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO), Avrupa Birliği'nin (AB) DMO'yu terör örgütleri listesine alma yönündeki kararına ilişkin açıklamada, "Bu karar, itibarı olmayan, hukuki ve siyasi meşruiyetten yoksun ve uluslararası ilişkilerin temel ilke ve mantığıyla ilişkilendirilemeyen bir adımdır. Bu tür girişimler ne DMO'nun iradesini ne de görevlerini zayıflatabilir" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Avrupa Birliği'nin (AB) DMO'yu terör örgütleri listesine alma yönündeki kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu adımın uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi. AB'nin kararına karşı İran halkının tüm kesimlerinden gelen destek ve dayanışmaya teşekkür edilen açıklamada, "AB'nin kararı, itibarı olmayan, hukuki ve siyasi meşruiyetten yoksun ve uluslararası ilişkilerin temel ilke ve mantığıyla ilişkilendirilemeyen bir adımdır. Bu tür girişimler ne DMO'nun iradesini ne de görevlerini zayıflatabilir. Aksine, iç bütünlüğü güçlendirerek ülkenin çıkarları ve güvenliğinin korunmasına yönelik ulusal kararlılığı daha da pekiştirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"AB, ABD'nin müdahaleci politikalarıyla uyum içinde"

AB'nin tutumunun ABD'nin müdahaleci politikalarıyla örtüştüğü savunulan açıklamada, "AB'nin bu tutumu, fiilen ABD'nin müdahaleci politikalarıyla açık bir uyum içindedir. Özellikle zalim ve terörist Siyonist rejim başta olmak üzere, bazı bölgesel kriz üreten aktörlerin istikrarsızlaştırıcı rolü görmezden gelinmektedir. Bu tür adımlar, bölgesel barış ve güvenliğe katkı sunmadığı gibi, gerilimi artıran yaklaşımları besleyerek yapıcı diyalog ve iş birliği imkanlarını da zorlaştırmaktadır" denildi

"Meşru savunma ve sosyal faaliyetler nasıl terör sayılıyor?"

DMO'nun kuruluşundan bu yana İran'ın bağımsızlığı, güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasında önemli rol oynadığı hatırlatılan açıklamada, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler, DMO'nun İran halkının güvenliğini korumasını ve 18 bin masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan ayrılıkçı, münafık terör örgütleri ile DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleyi hangi gerekçeyle terör eylemi olarak tanımlamaktadır? Sekiz yıl süren İran-Irak savaşı ile 12 günlük savaş sürecinde yürütülen meşru vatan savunması nasıl terörizm olarak adlandırılabilmektedir? Ülkenin imarı, yoksullukla mücadele, afetlerde halka yardım, bilim ve teknolojiye katkı ile yol, köprü, baraj, santral ve okul inşası gibi geniş kapsamlı çalışmalar hangi mantıkla terör eylemi sayılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Avrupa ülkeleri çifte standart uyguluyor"

Bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine yönelik tutumlarının da eleştirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sahadaki gerçekler, bazı Avrupa ülkelerinin DEAŞ ve ayrılıkçı yapılar dahil çeşitli terör grupları için merkez ve sığınak haline geldiğini, bu yapılara silah, medya ve lojistik destek sağladığını göstermektedir. Dünya kamuoyunun Avrupa ülkelerinden beklentisi ise bu çifte standartlı tutumlar yerine, terörist Siyonist rejimin Gazze'de hastaneler, okullar ile su ve elektrik altyapısını hedef almasını, 70 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesini ve yaklaşık 170 bin çocuk, kadın ve sivilin yaralanmasını açık ve net biçimde kınamaları yönündeydi."

Ulusal dayanışmaya teşekkür

Açıklamada, İran'daki siyasi kurumlar, silahlı kuvvetler, devlet yetkilileri, dini merciler ve medya kuruluşlarının AB kararına karşı sergilediği ortak duruştan dolayı teşekkür edilerek, bu birlikteliğin dış baskılar karşısında ulusal birlik ve bütünlüğün göstergesi olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, DMO'nun, İran'ın güvenliği, halkın huzuru ve ülkenin onurunun korunmasına yönelik görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran DMO'dan AB'ye Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 15:30:36. #7.11#
SON DAKİKA: İran DMO'dan AB'ye Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.