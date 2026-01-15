İran Hava Sahasını Yeniden Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İran Hava Sahasını Yeniden Açtı

15.01.2026 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ile gerilim nedeniyle kapattığı hava sahasını 5 saat sonra yeniden uçuşlara açtı.

İran, ABD ile yaşanan askeri gerilim nedeniyle geçici olarak kapattığı hava sahasını, yaklaşık 5 saatin ardından yeniden uçuşlara açtı.

İran'ın, ABD ile yaşanan askeri gerilim nedeniyle geçici olarak kapattığı hava sahasını, yaklaşık 5 saatin ardından uçuşlara yeniden açtığı bildirildi. Uluslararası uçuş takip platformu Flightradar 24'te yer alan bilgilere göre; Türkiye saati ile 00: 15 sıralarında alınan kararın, 05: 00 sıralarında uygulamadan kaldırıldığı kaydedildi. Hava sahasının yeniden açılmasıyla birlikte Mahan Air, Yazd Airways ve AVA Airlines gibi İranlı firmalara ait 5 uçağın ülke semalarında görüldüğü aktarılırken, uluslararası havayolu firmalarının seferlerinin kademeli olarak normale döndüğü belirtildi.

İran hava sahasını geçici olarak kapatmıştı

İran, 28 Aralık'tan bu yana devam kitlesel protesto gösterileri ve ABD'nin muhtemel müdahale riskinin ortasında dikkat çeken bir karar alarak önceden izni alınan uluslararası sivil uçuşlar hariç tüm uçuşlara hava sahasını geçici olarak kapatmıştı. İran'ın yayınladığı NOTAM'da (Havacılık Duyurusu), "Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Bu bölgedeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Havacılık, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran Hava Sahasını Yeniden Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası’nda final bileti savaşı Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

08:58
İki günde kasa dolup taştı Fenerbahçe’ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
07:24
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
07:12
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
06:10
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 09:07:52. #7.11#
SON DAKİKA: İran Hava Sahasını Yeniden Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.