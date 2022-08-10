İran'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaralandı

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde hafif motorlu bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi.
İran' resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Fars Eyaleti Tıbbi Acil Durum ve Kaza Merkezi Müdürü Hasan Himmeti düşen uçakla ilgili bilgi verdi.
Himmeti, "Mervdeşt ilçesi yakınlarındaki Durudzed Barajı civarında hafif motorlu eğitim uçağı düştü. Uçaktaki 2 kişi yaralı kurtuldu." dedi.
İranlı yetkili, yaralıların bölge hastanesine kaldırıldığını aktardı.
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