İran: Savaş İhtimaline Karşı Teyakkuzdayız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran: Savaş İhtimaline Karşı Teyakkuzdayız

31.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ordusu Komutanı Hatemi, ABD ile savaşa karşı hazır olduklarını ve bölgedeki hareketleri izlediklerini belirtti.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, İran ile ABD arasındaki savaş ihtimaline ilişkin teyakkuzda olduklarını söyledi.

İran basınında yer alan haberlere göre Hatemi, İran Ordusu Genç Askerler Töreni'nde, ülkesi ile ABD arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ordusunun, ülkenin savunulması noktasında tam hazırlık içerisinde olduğunu belirten Hatemi, "Elimiz tetikte bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil." dedi.

Hatemi, İran'a yönelik bir saldırı girişimi olursa İsrail'in güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulunarak "Eğer düşman bir hata yaparsa, kendi güvenliğini, bölgenin güvenliğini ve siyonist rejimin güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadelerini kullandı.

Komşu devletlerin İran'a yönelik bir saldırıda kendi topraklarının ve hava sahalarının kullanılmasına izin vermeyeceğini hatırlatan Hatemi, "Bu takdire şayan bir davranıştır. Çünkü İran'a karşı bir girişimin tüm bölgeyi güvensizliğe sürükleyeceğinin farkındalar." diye konuştu.

Hatemi, İran'ın hiçbir ülkeye saldırı girişiminde bulunmadığını ve İran gibi büyük bir ülkeyi tehdit etmenin telafisi mümkün olmayan bir hata olduğunu savunarak "Savaş tecrübesine sahip komutanlarımız tehditlere karşılık vermeye hazır. Düşman sorunları çözmek istiyorsa İran halkına saygıyla yaklaşmalı." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Savaş İhtimaline Karşı Teyakkuzdayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu

12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
12:11
Rakam dudak uçuklatıyor İşte Fenerbahçe’nin borcu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 12:32:34. #.0.4#
SON DAKİKA: İran: Savaş İhtimaline Karşı Teyakkuzdayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.