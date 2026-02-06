İran ve ABD Görüşmeleri Sona Erdi

(ANKARA) - İran devlet medyası, Umman'ın başkenti Maskat'ta ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerin "şimdilik" sona erdiğini bildirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

İran devlet medyası, Tahran ile Washington arasında Umman'da bugün yürütülen arabuluculu görüşmelerin şimdilik sona erdiğini duyurdu. Haberde, görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılara, sürecin ne zaman ve hangi koşullarda devam edeceğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Bugünkü görüşmeler kapsamında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin başkanlık ettiği İran heyetinin ve ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık ettiği ABD heyetinin, arabulucu Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr El-Busaydi ile en az ikişer kez görüştüğü biliniyor.