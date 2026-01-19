İran ve Pakistan Liderlerinden Görüşme - Son Dakika
İran ve Pakistan Liderlerinden Görüşme

19.01.2026 23:17
Pezeşkiyan ve Şerif, İran'daki olaylar ve bölgesel işbirliği üzerine telefonla görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bölgesel ve uluslararası meseleler ile İran'da meydana gelen son olaylar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan ve Şerif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Pezeşkiyan, göreve geldiği ilk günden bu yana ülkesindeki tüm grup, etnik yapı ve mezhepler arasındaki birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını ve ayrıca İslam ülkeleriyle kardeşlik bağlarını güçlendirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in, İran'daki birlik ve beraberliği sağlama yönündeki çabaları sekteye uğratmak için ülkesine baskı kurduğunu ve düşmanca bir tutum sergilediğini öne sürdü.

İran'da son dönemde meydana gelen olayların İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecinin devamı olduğuna vurgu yapan Pezeşkiyan, "İran halkı tüm planları boşa çıkardı. İran her zamankinden daha güçlü. Komşu ve İslam ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığımızı ısrarla sürdürüyoruz." dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, Pakistan, Türkiye, Katar, Irak ve diğer Müslüman ülkelerinin etkili varlığı ile bölge güvenliğini tehdit eden unsurların çabalarının sonuçsuz kalacağına inandıklarını söyledi.

Pakistan Başbakanı Şerif de İran halkı ve devletiyle dayanışma içerisinde olduklarının altını çizerek, "İran'daki son olayları yakından takip ettik çünkü İran yalnızca komşumuz değil aynı zamanda hem bölgede hem de dünyada önemli ve etkili bir ülkedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

