İranlı Diplomatlardan Hamaney'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İranlı Diplomatlardan Hamaney'e Destek

26.01.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İranlı diplomatlardan Trump'a kınama, Hamaney'e destek bildirisi yayımlandı.

İranlı büyükelçi ve diplomatlar ortak bir bildiri yayımlayarak İran Lideri Ali Hamaney'i güçlü şekilde desteklediklerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuka aykırı beyanlarını kınadıklarını açıkladı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'???????e göre, İranlı büyükelçi, diplomat ve temsilciler, ABD Başkanı Trump'ın son dönemde İran ve İran Lideri Ali Hamaney ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin bildiri yayımladı.

Söz konusu bildiride, ABD Başkanı Trump'ın "yayılmacı ve maddi çıkarlar karşısında hırslı" olduğuna vurgu yapılarak, "Biz İran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren büyükelçiler, diplomatlar ve temsilciler olarak ABD Başkanı'nın uluslararası hukuka aykırı ve hakaret içerikli açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Biz Yüce Rehber'in (Ali Hamaney) liderliğine olan bağlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Ayrıca dış politika ve uluslararası ilişkilerde Yüce Rehber'in talimatlarına bağlı kalacağımızı da tekrarlıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bildiride ayrıca ABD'nin "güvenilmez bir ülke olarak tanındığı ve direnişle karşılaştığında ürkek bir karaktere büründüğü" mesajı yer alırken, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu kurumları bizzat kendi eliyle itibarsızlaştırdığı suçlaması yöneltildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı Diplomatlardan Hamaney'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 23:19:52. #7.11#
SON DAKİKA: İranlı Diplomatlardan Hamaney'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.