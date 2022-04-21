İranlı komutan, "ABD'nin teklifine rağmen Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını" söyledi - Son Dakika
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İranlı komutan, "ABD'nin teklifine rağmen Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını" söyledi

21.04.2022 22:26
İranlı komutan, "ABD'nin teklifine rağmen Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını" söyledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ali Rıza Tengsiri, Washington'un Tahran'a yaptırımları kaldırma ve bazı imtiyazlar karşılığında ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını almaktan vazgeçme teklifinde bulunduğunu ancak intikam planlarının kesin olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ali Rıza Tengsiri, Washington'un Tahran'a yaptırımları kaldırma ve bazı imtiyazlar karşılığında ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını almaktan vazgeçme teklifinde bulunduğunu ancak intikam planlarının kesin olduğunu söyledi.

Yarı resmi İranlı Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri, Fars eyaletinde katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Konuşmasında eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesini ve İran'ın intikam tehditlerini hatırlatan Tengsiri, "Şimdi bile Kasım'ın intikamından vazgeçersek bazı yaptırımları kaldıracaklarına ve bazı imtiyazlar vereceklerine dair mesajlar gönderiyorlar ancak bunlar yalnızca boş hayallerdir." dedi.

İranlı komutan, "Hem Rehber (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) intikam alınacağını vurguluyor hem de Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı (Hüseyin Selami) intikamın kaçınılmaz olduğunu fakat yerini bizim belirleyeceğimizi belirtiyor." ifadelerini kullandı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine İran, 8 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırılar sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran lideri Hamaney başta olmak üzere İranlı sivil ve askeri yetkililer, Süleymani'nin intikamını "uygun zamanda" alacaklarını söylüyor.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları ve ABD arasında Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde de İran, ABD'den Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımları kaldırmasını şart koşmuştu. Washington yönetimi ise görüşmeleri tıkayan bu şartın yerine getirilmesi için ABD'nin İran ile ilgili bazı endişelerinin giderilmesi gerektiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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