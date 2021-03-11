IRCICA Genel Direktörlüğü'ne Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç atandı - Son Dakika

IRCICA Genel Direktörlüğü'ne Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç atandı

11.03.2021 21:27
IRCICA Genel Direktörlüğü'ne Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç atandı, System.String[]

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç atandı.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç atandı.

Kılıç, genel direktörlük görevini Prof. Dr. Halit Eren'den devralacak.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, 1961'de İstanbul'da doğdu. Hırkaişerif İlkokulu, Vefa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gören Kılıç, 1988'de asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalında "İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce" başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı.

Türkiye üniversitelerinde müstakil "Tasavvuf Ana Bilim Dalı"nın kuruluşunun ardından bu dalda yapılan ilk doktora tezi sayılan " İbn Arabi'de Varlık ve Mertebeleri" isimli tezini savunan Kılıç'ın, Türkçe ve yabancı dillerde birçok ansiklopedi ve dergilerde sahasıyla ilgili makaleleri yayımlandı.

Kılıç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sistematik Tasavvuf Bilim Dalı Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Başkanlığı, Islamic Manuscript Association Yönetim Kurulu Başkanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

Tasavvuf düşüncesi merkezli ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sunan, Türkçeye ve farklı dillere çeviriler yapan Kılıç, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca biliyor.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi olan Kılıç evli, 2 çocuk ve bir torun sahibi.

Prof. Dr. Halit Eren

1953 yılında Gümülcine'de ( Batı Trakya, Yunanistan) dünyaya gelen Halit Eren, ilk ve orta tahsilini Batı Trakya'da, lise öğrenimini Sakarya'da, yüksek tahsilini 1976'da İstanbul'da tamamladı.

Eren, 1981'de Araştırmacı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Bölüm Başkanı olarak IRCICA'ya katıldı. Daha sonra aynı merkezde Genel Direktör Yardımcılığını üstlenen Eren, Ocak 2005'te IRCICA Genel Direktörü oldu.

İngiltere Türk-İslam Cemiyeti kurucusu ve yöneticisi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi ve genel başkanı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Vakfı genel sekreteri, Türk Bilim Tarihi Kurumu kurucu üyesi, Doğu Avrupalı Müslüman Azınlıklar Konseyi kurucu üyesi ve danışmanı, Rumeli Eğitim Vakfı kurucu üyesi, Türkiye Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İhtisas Komisyonu üyesi, Batı Trakya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı kurucu üyesi ve başkan vekili, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ikinci başkanı, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve ikinci başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı, Balkan Ülkeleri danışmanı olan Eren, 2011'de UNESCO Milletlerarası Irak Kültür Mirasını Koruma Koordinasyon Komitesi üyesi seçildi.

Halit Eren, iyi derecede İngilizce, Arapça ve Yunanca biliyor. Evli olan Eren, üç çocuk babası.

Mahmut Erol Kılıç, Halit Eren, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IRCICA Genel Direktörlüğü'ne Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç atandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı         
23:50
Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı         
23:02
Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır         
22:06
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü         
19:47
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 03:24:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: IRCICA Genel Direktörlüğü'ne Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei