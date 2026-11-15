İrem Derici'den evlilik sorusuna yanıt: Kasa bomboş, paramız kalmadı - Son Dakika
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İrem Derici'den evlilik sorusuna yanıt: Kasa bomboş, paramız kalmadı

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İrem Derici\'den evlilik sorusuna yanıt: Kasa bomboş, paramız kalmadı
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Şarkıcı İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu ile evlilik planları sorulunca ev tadilatına bütün yaz kazandığını harcadığını ve bütçelerinin tükendiğini söyledi.

Şarkıcı İrem Derici, nişanlısı DJ Melih Kunukçu ile ne zaman evleneceklerine ilişkin soruya, ev tadilatı nedeniyle bütçelerinin tükendiğini söyleyerek yanıt verdi. Derici, "Paramız kalmadı!" dedi.

Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan sanatçı, konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ün aktardığına göre Derici'ye nişanlısıyla evlilik planları soruldu.

Yaz boyunca kazandıklarını evine harcadığını anlatan Derici, "Ben bütün yaz eve çalıştım. Kasa boş, kasa bomboş! Banka hesabım gitgide düşüyor" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, gündemdeki yapay zekâ tartışmasına ilişkin görüşünü de paylaştı. Derici, "Yapay zekâ bize yeni bir şey vermiyor. Elimizde olanları hızlıca hizmet olarak veriyor" diye konuştu.

Derici, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya'yı da övdü: "Oyunculuğuna zaten bayılıyordum. Ama oradaki duruşu, kendine güveni çok başka bir şey... Hayran kaldım."

Serenay Sarıkayaİrem DericiEvlilikMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: İrem Derici'den evlilik sorusuna yanıt: Kasa bomboş, paramız kalmadı - Son Dakika
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