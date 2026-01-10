IRENA Genel Kurulu, Enerji Dönüşümünü Tartışacak - Son Dakika
IRENA Genel Kurulu, Enerji Dönüşümünü Tartışacak

10.01.2026 13:16
16. IRENA Genel Kurulu, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir gelecek için ortak gündem oluşturacak.

ABU Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından organize edilen ve yarın başlayacak 16. IRENA Genel Kurulu'nda, 2026'ya yönelik küresel enerji dönüşümü gündemi ele alınacak.

"İnsanlığa Güç Vermek: Paylaşılan Refah için Yenilenebilir Enerji" teması altında düzenlenip 12 Ocak'a kadar sürecek toplantıya, IRENA'nın 171 üye ülkesinden bakanlar, üst düzey temsilciler ve yatırımcılar ile uluslararası kuruluşların katılması bekleniyor.

Toplantıda, 2026'da uluslararası toplumun destekleyebileceği daha sürdürülebilir bir enerji geleceği için ortak bir gündem oluşturulması ve uluslararası işbirliği önceliklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Genel Kurul kapsamında, bölgesel enerji dönüşümleri, şebeke modernizasyonu, dijital inovasyon ve yapay zeka (AI) gibi başlıkların yanı sıra sürdürülebilir havacılık yakıtları, finansman mekanizmaları, yenilenebilir enerjinin tarım-gıda sistemleri ile yeşil sanayileşmeye katkısı gibi konular da ele alınacak.

Enerji dönüşümünde kapsayıcılık vurgusu

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, enerji dönüşümü için küresel ölçekte ivme ve pozitif bir vizyon oluşturmanın zamanının geldiğini belirterek "Dünya hızlı değişiyor. Değişen jeopolitik dengeler ve artan iklim etkileri, ülkelerin enerji dayanıklılığını tehdit ediyor. Yenilenebilir enerjiler her yıl rekorlar kırarken ilerleme coğrafi olarak eşit dağılmıyor ve birçok ülke yenilenebilir enerjinin sunduğu faydalardan mahrum kalıyor. Genel Kurulumuz, gerçek dünya çözümlerini ve yeni yaklaşımları ön plana çıkaracak, enerji dönüşümünün kapsayıcı kalkınma, yapısal dönüşüm ve uzun vadeli dayanıklılık için tam potansiyelini açığa çıkaracak." ifadelerini kullandı.

IRENA Genel Kurulu Başkanı ve Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer de belirsizliklerin arttığı bir dönemde IRENA'nın yenilenebilir enerji teknolojileri alanında küresel işbirliği için güvenilir ve net bir referans noktası olmaya devam ettiğini vurguladı.

IRENA Genel Kurulu'na başkanlık eden Dominik Cumhuriyeti'ni temsilen konuşan Yenilik ve Enerji Dönüşümü Bakan Yardımcısı Betty Soto ise şu değerlendirmede bulundu:

"Dominik Cumhuriyeti, ulusal kararlılığın güçlü uluslararası işbirliği ile buluştuğunda hızlı ilerlemenin mümkün olduğunu gösterdi. Kapsayıcı ve üye odaklı bir kurum oluşturmayı ve yenilenebilir enerjiyi insanlığa güç veren, en savunmasızları koruyan, adil ve sürdürülebilir bir küresel dönüşümü hızlandıran bir güç olarak geliştirmeyi taahhüt ediyoruz."

Kaynak: AA

