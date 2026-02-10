İrfan Yılmaz Nallıhan\'da Güven Tazeledi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde mevcut başkan İrfan Yılmaz güven tazeledi.

Nallıhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu, Nallıhan Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar'ın divan başkanlığını yürüttüğü genel kurulda, gündeme alınan maddeler görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplam 539 üyenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan İrfan Yılmaz 406, Naci Boz 123 oy aldı, 10 oy geçersiz sayıldı.

Oda başkanlığını 47 yıldır sürdüren Yılmaz, güven tazeledi.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Tecrübem ile mevzuatların el verdiği ölçüde yine esnaflarımızın hizmetinde olacağım. Bize her zaman destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.