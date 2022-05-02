Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor - Son Dakika
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Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor

02.05.2022 11:18

Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor Oltu Kaladibi Mahallesinde açan kurt kulağı çiçekleri meralarda görsel şölen oluşturuyor Bilimsel adı Iris Iberica olan çiçek, Oltu ve çevre ilçelerinde kuzu kulağı bazı yörelerde "kurt kulağı" adıyla anılıyor.

Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor

ERZURUM - Oltu Kaladibi Mahallesinde açan kurt kulağı çiçekleri meralarda görsel şölen oluşturuyor

Bilimsel adı Iris Iberica olan çiçek, Oltu ve çevre ilçelerinde kuzu kulağı bazı yörelerde "kurt kulağı" adıyla anılıyor. Oldukça yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, hayat buldukları topraklarda göz kamaştıran görüntüler oluşturuyor.

Oltu Tekeli mahallesinde ikamet eden Gürbüz Çelik, 'Bu sene bahar çok güzel. Kuzu kulağı da fazlaca açtı. Görsel güzellik saçıyor. Her taraf beyaz güzel gözüküyor' dedi.

Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor
Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor
Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor
Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor

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Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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