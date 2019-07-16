İrlandalı golcü Anthony Stokes, Adana Demirspor'da
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Adana Demirspor, 30 yaşındaki İrlandalı golcü Anthony Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:05 Kaynak: İHA
, 30 yaşındaki İrlandalı golcü Anthony Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor kulübü, Mickael Pote'nin boşluğunu 30 yaşındaki İrlandalı golcü Anthony Stokes ile doldurdu. Adana Demirspor, Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Stokes geçtiğimiz sezon 23 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı. - ADANA
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