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İş Bankası, Maximum Kart'ın 20. yılını kutluyor - Son Dakika

İş Bankası, Maximum Kart'ın 20. yılını kutluyor

03.09.2021 16:06
İş Bankası, Maximum Kart'ın 20. yılını kutluyor, System.String[]

İş Bankası'nın ana kredi kartı markası olarak hayata geçen Maximum, bir kredi kartından, "yaşamın her anına artı değer katan" bir ödeme sistemine dönüştüğü 20 yıllık yolculuğunu kutluyor.

İş Bankası'nın ana kredi kartı markası olarak hayata geçen Maximum, bir kredi kartından, "yaşamın her anına artı değer katan" bir ödeme sistemine dönüştüğü 20 yıllık yolculuğunu kutluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Maximum Kart, müşterilerine sunduğu deneyimlere katma değer sağlama amacıyla yolculuğuna devam ediyor. 20. yaşını kutlayan markanın, ürün ve hizmetleriyle her kullanıcısının yaşamında maksimum faydayı sağlamak amacıyla çıktığı bu yolculukta yeni yol haritasını, "Sanat Güneşi" Zeki Müren'i canlandırdığı oyunculuğu ile Çağlar Çorumlu anlatacak.

"Benim Maximum'um" sloganıyla oluşturulan yeni yol haritasındaki ilhamını, 20 yıl boyunca en yeni, en faydalı, kişiye en özel deneyimleri sunma çabasından alan Maximum, her bir kullanıcısının ona "Benim Maximum'um" diyebilecek kadar yakın hissetmesini amaçlıyor.

"Maximum Kart'ın 20. yılını kutlamaktan büyük onur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, Maximum Kart'ın 20. yılını kutlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız bu 20 yılda, müşterilerimizin yalnızca ödeme ihtiyaçlarını karşılayan bir kredi kartı değil, sinemadan müziğe, spordan sanata, alışverişten seyahate kullanıcılara farklı alanlarda ayrıcalıklar sunan, günün koşullarına uygun fizikselden dijitale kullanım alanı sağlayan yaşam dostu olduk. 'Benim Maximum'um' yol haritamızla birlikte, her bir müşterimizin Maximum markamıza 'benim' diyebilecek kadar yakın hissetmesini sağlamak için, kişiye özel sunduğumuz deneyimler ve somut faydalar, düşlerini gerçekleştirmek için sunduğumuz fırsatlar, değerleriyle uyumlu ürün ve hizmetlerle ilk akla gelen ödeme sistemi markası olma yolundaki iddiamızı pekiştiriyoruz."

Maximum Kart'ın oyuncu Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı sanatçı Zeki Müren karakteri ile kurgulanan yeni kampanyası, TV ve dijital mecralar başta olmak üzere izleyiciler ile buluşuyor. İş Bankası, Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri olan Zeki Müren'in hatırasına olan saygısını, sanatçının mirasını emanet ettiği, Türkiye'nin kıymetli kurumlarından Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı'na destek olarak gösteriyor.

Ayrıca İş Bankası, Maximum Kart'ın 20. yılına özel olarak 1-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak şekilde bir çekiliş kampanyası düzenliyor. Kampanyada, Maximum Kartlar ile yapılacak her 100 TL ve üzerindeki alışverişte, 100 TL'nin katları için birer çekiliş hakkı kazanılacak. Kampanya koşullarını yerine getiren müşteriler arasında gerçekleştirilecek çekilişle 1.000 adet müşteriye 2.000'er TL tutarında MaxiPuan hediye edilecek. Kampanya detaylarına Maximum Mobil ve maximum.com.tr'den ulaşılabiliyor.

İş Bankası, Maximum Kart'ın 20. yılını kutluyor

Çağlar Çorumlu, Maximum Kart, İş Bankası, Zeki Müren, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası, Maximum Kart'ın 20. yılını kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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