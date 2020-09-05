İş başvurusu bahanesiyle fabrikalardan işçilerin maaşını çalmış - Son Dakika

İş başvurusu bahanesiyle fabrikalardan işçilerin maaşını çalmış

DENİZLİ'de iş başvurusu bahanesiyle geldiği fabrikalarda çalışanların cüzdan ve paralarını çaldığı ileri sürülen S.Y. (40), 122 saat güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucu jandarma tarafından yakalandı. İşçilere ait cüzdanlardan yaklaşık 15 bin lira çaldığı belirlenen S.Y. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gürlek Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda 31 Ağustos'ta, 11 hırsızlık şikayeti yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı çalışmada 122 saatlik 46 kamera kaydı izlendi. İncelemelerin ardından şüphelinin Uşak'ta yaşayan S.Y. olduğu belirlendi.

S.Y.'nin Organize Sanayi Bölgesindeki 11 fabrikaya iş başvurusu bahanesiyle geldiği, soyunma odalarına girip burada işçilere ait cüzdanlarından yaklaşık 15 bin lira çaldığı tespit edildi. Zanlı, Uşak Emniyet Müdürlüğünün de desteği ile düzenlenen operasyonda evinde gözaltına alındı.

S.Y.'nin haziran ayında Uşak'ta iki ayrı fabrikadan 6 kişiye ait para ve cüzdanları da çaldığı belirlendi. Suçunu itiraf eden ve hakkında 17 farklı suçtan kaydı bulunan S.Y., Denizli'ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.Y., tutuklandı.