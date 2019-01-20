İş İnsanı Bilal Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Mehmet Gültekin Bilal, Finike ilçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya
'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Mehmet Gültekin
Bilal, Finike
ilçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'da Bilaller Otomotiv'in kurucusu Mehmet Gültekin Bilal, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle özel hastanede tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Mehmet Gültekin Bilal için Finike Merkez
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze kılınan cenaze namazının ardından İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Konyaaltı
Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek
, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı
, Antalya Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Ali Bahar
, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer
, Antalyaspor
Başkanı Ali Şafak Öztürk
ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:34 Kaynak: İHA
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