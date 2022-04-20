İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN TOPRAĞA VERİLDİ

20.04.2022 14:32

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ali İhsan Turan (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ali İhsan Turan (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün öğleden sonra Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İbni Sina Lisesi önünde doğal gaz çalışmasında çalışan operatör A.I.'nın kullandığı 27 İSL 005 plakalı iş makinesi, geri manevra yaparken ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ali İhsan Turan'a çarptı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali İhsan Turan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ali İhsan Turan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ali İhsan Turan için öğle vakti Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Turan, İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN TOPRAĞA VERİLDİ
İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN TOPRAĞA VERİLDİ
İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN TOPRAĞA VERİLDİ
İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN TOPRAĞA VERİLDİ
İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN TOPRAĞA VERİLDİ

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İş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki Ali İhsan hayatını kaybetti İş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki Ali İhsan hayatını kaybetti EVİNİN ÖNÜNDE ÇAY İÇERKEN VURULAN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ EVİNİN ÖNÜNDE ÇAY İÇERKEN VURULAN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ALİ İHSAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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