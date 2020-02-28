İş ve akademi dünyasından İdlib'de şehit düşen askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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İş ve akademi dünyasından İdlib'de şehit düşen askerler için taziye mesajı

6 saat önce

İş ve akademi dünyası temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

İş ve akademi dünyasından İdlib'de şehit düşen askerler için taziye mesajı, System.String[]

İş ve akademi dünyası temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'den gelen acı haberin yüreklerini yaktığını ifade etti.

Şohoğlu, "Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak için İdlib'de görev yapan, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimiz her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Devletimizin her koşulda yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu da yazılı açıklamalarında hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TPF Yönetim Kurulu olarak, İdlib'de askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırıyı kınıyor, kahraman askerlerimizin şehit olması nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Tüm Türk halkını derinden sarsan bu acı saldırı sonrasında, ülke olarak ortak ve güçlü bir duruş sergileyeceğimize yürekten inanıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı; yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz."

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal ise Türk ordusunun, Esad ve rejim unsurlarının alçakça saldırısının bedelini ağır bir şekilde ödeteceğini belirterek, "İdlib'deki askerlerimize düzenlenen bu hain saldırıda Aziz Türk ordumuz, bölgede karşısına çıkacak her türlü tehdit ve tehlike unsurunu yok edecektir. Bu anlamda ordumuza sonuna kadar güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, "Bu saldırı ile bölgedeki mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bu anlamda hükümetimizin alacağı her türlü kararda yanlarındayız. Türkiye düşmanlarına gereken cevabı tek yürek olarak vermeliyiz. Mübarek Regaib Kandili'nde yapılan ve 33 askerimizin şehit olmasına neden olan bölgedeki bu saldırıların son bulmasını diliyorum. İdlib'deki askerlerimize düzenlenen bu hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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