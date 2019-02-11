Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

1 saat önce

Çalık Holding ve SECOM İşbirliği İmza TöreniYer: Çırağan SarayıTarih: 11 ŞubatSaat: 10: 00Biznet Bilişim Basın ToplantısıYer: Les Ottomans Has OdaTarih: 12 ŞubatSaat: 09: 00TürkTraktör Basın ToplantısıYer: Taksim Divan HotelTarih: 12 ŞubatSaat: 09: 30İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış TöreniYer:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
Çalık Holding ve SECOM İşbirliği İmza Töreni

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 11 Şubat

Saat: 10: 00

Biznet Bilişim Basın Toplantısı

Yer: Les Ottomans Has Oda

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 00

TürkTraktör Basın Toplantısı

Yer: Taksim Divan Hotel

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 30

İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Açılış Töreni

Yer: İTÜ Teknokent

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 30

Çelik İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus/ Monte Rosa Toplantı Salonu

Tarih: 12 Şubat

Saat: 10: 00

WIN EURASIA

Yer: İstanbul Marriott Hotel

Tarih: 12 Şubat

Saat: 13: 30

Türkiye'de Otelciliğin Önderleri Bieanali 

Yer: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü

Tarih: 12 Şubat

Saat: 16: 30

Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019 Basın Toplantısı

Yer: Intercontinental İstanbul

Tarih: 14 Şubat

Saat: 10.00 

Sinpaş Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 15 Şubat

Saat: 10: 00

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 10: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 26 Şubat

Saat: 11: 30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:05 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Sahasında Konuk Ettiği Trabzonspor'u 3-1 Mağlup Etti İstanbul'da Tanzim Satış Noktalarının Kurulacağı Yerler Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Teyze İle Bir Araya Geldi 75 Yaşındaki Adama, Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Ceza: Erdoğan'ın Hayatını Okuyup Özet Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 10:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]