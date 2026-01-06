İsa Mesih Şahin AK Parti'ye Katılıyor - Son Dakika
İsa Mesih Şahin AK Parti'ye Katılıyor

06.01.2026 23:17
Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Gelecek Partisinden geçen yıl istifa eden eski Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü yarın grup toplantısında AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Daha önce AK Parti'de siyaset yaptığını söyleyen Şahin, "Kendi yuvamıza dönüyoruz. En önemli motivasyonumuz ise artık zaman itiraz etme zamanı değil, bölgedeki krizleri dünyadaki konjonktürel gelişmeleri göz önünde bulundurarak iç cephede birlikte olma zamanı" diye konuştu. Yarın Şahin'in yanısıra Karatutlu ve Çakır da Ak Parti'ye katılacak.

DEVA Partisi'nden dün istifa eden İrfan Karatutlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildikten sonra istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile geçen yaz Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, yarın  grup toplantısında AK Parti'ye katılacak. Milletvekillerine rozetlerini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Gelecek Partisi'nden, Selim Temurci ile birlikte  19 Temmuz 2025 tarihinde ortak açıklama yaparak istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Şahin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı sıcak karşıladı. Kendisi ile  sürece dair, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, siyasetin genel gidişatına dair düşüncelerimizi paylaştık. Benim için AK Parti gençlik yuvası; 17 yıl siyaset yaptım. Bugün geldiğimiz noktada artık itiraz zamanı olmadığını, ortak bir iradeyle güçlü bir liderlikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği altında güçlü bir Türkiye için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da yuvamızda olması gerektiğini görüyoruz. Yani kendi yuvamıza dönüyoruz."

Bir süredir AK Parti ile temaslarının olduğunu belirten Şahin, bu temaslar sonucunda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini ifade etti.

"Biz CHP adına değil Gelecek Partisi adına seçildik, Gelecek Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmayınca da ayrıldık"

CHP listelerinden seçilen vekillerin AK Parti'ye geçmelerine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine İsa Mesih Şahin, şunları söyledi:

"Biz CHP adına değil, Gelecek Partisi adına seçildik. Bu da siyasetin ilk deneyimi değil. 1991 seçimlerinde de Alpaslan Türkeş, Refah Partisi listelerinden seçilmişti. Biz 2023 seçimlerinde siyasi bir işbirliği yaptık ve Gelecek Partisi adına Meclis'e geldik. Gelecek Partisi ile de siyaset yapma imkanımız kalmadı. Fikir ayrılığı gibi nedenlerle istifa gerekçemizi de açıklamıştık, orada siyaset yapma imkanı kalmayınca ayrıldık. Şu anda en önemli motivasyonumuz artık zaman itiraz etme zamanı değil, bölgedeki krizleri, dünyadaki konjonktürel gelişmeleri göz önünde bulundurarak iç cephede birlikte olma zamanı."

İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi'nden istifa dilekçesinde, "Büyük umutlarla kurduğumuz Gelecek Partisi'nin içinde olduğu mevcut durumun Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesi artık imkansız hale gelmiştir. Gelecek Partisi büyük bir iddiayla kurulmuş, kuruluş döneminde hem Genel Merkez nezdinde hem de teşkilatlarda çok iyi bir kadro oluşturmuştur. Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilatlarımız olağanüstü gayretler ortaya koymuştur. Partimiz kuruluş döneminde vatandaşın sahip çıkabileceği bir potansiyele sahipken bugün gelinen noktada 'siyasetteki konjonktürel dalgalanmaya göre kedisine yer bulmaya çalışan bir siyasi yapı' haline dönüşmüştür. Öyle ki organik olmayan siyasi oluşumlarda yer alabilme adına partinin isminden dahi vazgeçilmiştir.  Amacını, hedeflerini ve kuruluş ilkelerini unutan bir siyasi yapının geleceği de olamaz. Dolayısıyla, 'süreç içerisinde yaşanan kimlik bunalımları, sokağın gerçeklerinden kopuk siyaset tarzı, siyasetin doğasına aykırı düşen ittifaklar, ben merkezli siyaset anlayışı, geçmişle hesaplaşma psikolojisi' gibi sebepler Gelecek Partisi'ni kuruluş iddiasından uzaklaştırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

