İşine Gelmeyen Gönderiyor, İşine Gelen Çağırıyor"

MUSA SAMUR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü 'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan , başkent ekiplerinde görev aldığı yaklaşık 20 yılda çalıştığı duayen başkanlar İlhan Cavcav ve Cemal Aydın 'dan "çok şey" öğrendiğini belirterek, "İşine gelmeyen bizi gönderiyor, işine gelen çağırıyor." dedi.Süper Lig'de 9 maç sonra Kasımpaşa karşısında galip gelmeyi başaran MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, başkent ekiplerinde aldığı görevler, bu kulüplerin duayen başkanlarından edindiği tecrübeler, sarı-lacivertli kulübün ara dönemde yaptığı çok sayıda transfer, bu oyuncuların uyumu ve Akhisar Belediyespor maçının kendileri açısından önemine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Hacettepe'de yaklaşık 20 yıldır çeşitli görevler aldığını ve bu takımların zor günlerinde elini taşın altına sokmaktan çekinmediğini dile getiren Kaplan, "Şimdi de zor bir döneminde burada görev aldık. İşine gelmeyen bizi gönderiyor işine gelen de bizi çağırıyor. Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde yaklaşık 20 sene çalıştım, yaptıklarım ortada. İlhan Cavcav'dan futbolla ilgili çok şey öğrendim. Sayın Cemal Aydın'dan da çok şey öğrendim, Mehmet Yiğiner ile bu 3'üncü dönem çalışmam. Başkanımız gecesini gündüzüne katıyor, sürekli yanımızda oluyor her türlü desteği veriyor. Zor dönemdi, taşın altına elimi soktum, her dönem de yapmışımdır, ama burada ama Gençlerbirliği'nde. Bazen öyle şeyler oluyor ki Kaplan bazılarının işine gelmiyor, 'Bu gitsin' diyorlar, biz gidiyoruz sonra sıkışınca çağırıyorlar." diye konuştu."Yıllarca yurt dışında futbolcu izledim"Kaplan, ara dönemde yapılan 12 transferin uyum sorunu yaşamayacaklarını önceden bildiğini söyledi.Yeni transferlere ligi, sarı-lacivertli kulüp ve taraftarı anlattıklarını ifade eden Kaplan, şöyle devam etti:"Onlara, 'Atlama yaparsanız Fenerbahçe Trabzonspor gibi takımlara transfer olabilirsiniz' dedik. Ankaragücü'nün büyüklüğünü anlattık. Kısacası her şeyi anlattık. Maç videolarımızı, galibiyet sevinçlerimizi izlettik, taraftarlarımızın desteğini gösterdik. Tesislerde onlarla kaldık. Antrenmanlar, videolar, rakibimizi tek tek işledik. Yeni transferimiz Ante Kulusic 'in de ligi bildiği için bize çok faydası oldu. Yabancı oyuncuları motive etti, bilgiler verdi. Bir anda aile gibi olduk diyebilirim. Türk oyuncularımızın da yardımıyla böyle bir ekip kurduk. İnşallah uyumumuz böyle devam eder."Yıllarca yurt dışında futbolcu izlediğini aktaran Kaplan, "Bu oyuncuların çoğunu biliyordum. Bende oyuncu profilleri A, B, C planları olarak her zaman durur. Bunları alırken yardımcı antrenörüm 'Nasıl adapte olacaklar' dedi, ben hiç problem yaşamayız dedim. Alacağımız santrfor ve santrfor arkası 2 oyuncu vardı. Onlar gelmeyince bu oyunculara döndük ve böyle hamleler yaptık. Şu anda da elinde başka oyuncu profilleri var mı desen 25 yabancı oyuncu sayarım." şeklinde konuştu."Devamını getireceğiz"Kaplan, sarı-lacivertli takımın Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında iyi oynadığını belirterek, uzun zaman sonra alınan galibiyetin üzerlerindeki baskıyı azalttığını ifade etti.Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Akhisar Belediyespor maçına da iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kaplan, "Kasımpaşa maçında aldığımız 3 puan üzerimizdeki baskıyı azalttı. Futbolcuların üzerindeki gol atamama stresini attı. İyi bir Ankaragücü vardı, bu hafta da olacak. Son 2 haftadır bunu gösterdik devamını da getireceğiz." diye konuştu.Akhisar Belediyespor maçına ilişkin futbolcularla saha dışında ve içinde yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kaplan, "Rakibimiz için de bizim için de önemli maç. Daha önce rakibimizi yenmiştik yine kazanmaya gidiyoruz." yorumunda bulundu."Rehavet yok biz bu işin bilincindeyiz." ifadesini kullanan Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:"Ligimizde şaka olmaz. 29 puanlık takıma kadar herkes sıkıntı yaşayabilir. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Bunu oyuncularımıza aşılıyoruz. Yeni gelen oyuncu arkadaşlarımız Türkiye ligini çok iyi bilmedikleri için onlarla ayrı ayrı görüşüyoruz, Akhisar Belediyespor'u ezberletiyoruz. Rakibimiz puan sıralamasının en altında. Fazla gol yemiş, az gol atmış 17 puan yapmış. Onlar için belki son şans ama bizim de kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Hedefimiz öncelikle 3 puan ama derler ya yenemiyorsan yenilmeyeceksin."