İskenderun\'da Hapis Cezalı 2 Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hapis cezası ile aranan 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yasa dışı bahis suçu nedeniyle 3 Yıl 4 Ay hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. ile basit yaralama suçundan yakalama emri ve bu suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Y.E. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY