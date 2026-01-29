İskenderun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 500 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

İskenderun ilçesi Cırtıman Mahallesi otoyol çevresinde 27 Ocak tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik olarak İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol ve arama çalışması yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda 500 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ham maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY