İskenderun\'da Zeytin Bahçesinde Yangın Kontrol Altında

HATAY'ın İskenderun ilçesinde orman ve yerleşim yerine yakın bölgedeki zeytin bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İskenderun ilçesine bağlı Akarca Mahallesi yakınlarında Amanos Dağları'nın eteğindeki zeytin bahçesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
