İskenderun'da Zeytin Bahçesinde Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İskenderun'da Zeytin Bahçesinde Yangın Kontrol Altında

İskenderun\'da Zeytin Bahçesinde Yangın Kontrol Altında
06.02.2026 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde orman ve yerleşim yerine yakın bölgedeki zeytin bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İskenderun ilçesine bağlı Akarca Mahallesi yakınlarında Amanos Dağları'nın eteğindeki zeytin bahçesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Amanos Dağları, Yerel Haberler, İskenderun, İtfaiye, Güncel, Zeytin, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Zeytin Bahçesinde Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:47
Fener taraftarını kahreden gol
Fener taraftarını kahreden gol
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
06:42
6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılı Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı! Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 08:12:29. #.0.4#
SON DAKİKA: İskenderun'da Zeytin Bahçesinde Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.