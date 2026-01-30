İskenderun Sahili Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İskenderun Sahili Yenilendi

30.01.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun sahili, deprem sonrası yenilendi; spor ve dinlenme alanlarıyla halkın hizmetine sunuldu.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme meydana geldiği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yenilenip sosyal donatılarla güzelleştirilen İskenderun sahili, hem spor yapmak hem de deniz havası almak isteyenleri buluşturuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu İskenderun'da, binalar ve tarihi yapıların yanı sıra sahil bandı zarar gördü.

Afette 80 santimetre çökme meydana gelen sahil şeridindeki Atatürk Bulvarı su altında kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deniz kenarında gerekli tahkimatların yapılmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" başlatıldı.

Modern peyzaj uygulamalarıyla yenilenen, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler ve dinlenme alanları eklenen sahilin ilk etabı, 29 Ekim 2025'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle açıldı.

Deniz kenarında vakit geçirmek, temiz havada yürüyüş ve spor yapmak isteyenleri ağırlayan sahilin ikinci etabında çalışmalar sürüyor.

"İskenderun'un denizle bağı nitelikli ve çağdaş çehreye kavuştu"

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, İskenderun sahilindeki çalışmanın Hatay'ın yeniden ayağa kalktığının sembolü olduğunu söyledi.

Sosyal donatı alanlarıyla şekillendirilen sahilin, vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"İskenderun'umuzun denizle kurduğu bu kadim bağ, bu projeyle daha güvenli, nitelikli ve çağdaş bir çehreye de kavuşmuştur. Sahil bandında gerçekleştirilen bu çevre düzenlemesi, şehrimizin sosyal yaşamına, turizmine ve ekonomik hareketine önemli katkılar sağlayacaktır. İskenderun sahilinde ortaya çıkan bu yeni yaşam alanı, Hatay'ımızın geleceğine duyulan inancın, devlet ve millet dayanışmasının da somut bir tezahürüdür."

"Sahilin atmosferi, rüzgarı bana sakinlik ve huzur veriyor"

Sahilin ziyaretçilerinden Ömer Adil Tüfekçioğlu, depremde Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki 4 katlı aile apartmanının çökmesi sonucu annesi, babası ve iki kardeşi ile 13 yakınını kaybettiğini, afet sırasında yatılı okulda olduğu için hayatta kaldığını anlattı.

Tüfekçioğlu, sahilde vakit geçirip moral bulmaya çalıştığını belirterek, "Sahilin atmosferi, rüzgarı bana sakinlik ve huzur veriyor. Sahil depremden önce güzeldi, şimdi daha da güzel olmuş. Parklar da eskisinden daha güzel. İnsanın gezdikçe gezesi geliyor. Genelde arkadaşlarımızla buraya geliyoruz." dedi.

Berat Madeni de sahilin yeni halini beğendiğini ifade ederek, "Sahil inanılmaz bir yer, gerçekten çok güzel olmuş. Eski halinden eser yok. Çocukluğumuzun geçtiği yerleri tekrar güzel görebilmek bize motivasyon kaynağı oluyor." diye konuştu.

Gülsüm Yavuz da çocuklarıyla sık sık sahilde oynamaya geldiklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

İskenderun, Ekonomi, Deprem, Güncel, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun Sahili Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:23:14. #7.11#
SON DAKİKA: İskenderun Sahili Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.