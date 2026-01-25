İslahiye'de Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği - Son Dakika
İslahiye'de Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği

25.01.2026 14:27
Kaymakam Mehmet Soylu, sahipsiz hayvanlar için 300 kg mama desteği sağladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından barınakta bulunan sahipsiz hayvanlar için Kaymakam Mehmet Soylu tarafından 300 kilogram mama desteği sağlandı.

Kaymakam Soylu, Hürriyet Mahallesi Kurtini Tepesi mevkisinde bulunan İslahiye Belediyesine ait hayvan barınağındaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 300 kilogram mama gönderdi.

Barınak sorumlusu Bekir Şentürk, kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde can dostların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunan destekten dolayı Kaymakam Soylu'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Mehmet Soylu, Güncel, Son Dakika

14:54
