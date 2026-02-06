İslahiyeli depremzedeler: "Devlet-millet el ele ayağa kalktık" - Son Dakika
İslahiyeli depremzedeler: "Devlet-millet el ele ayağa kalktık"

06.02.2026 10:25
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlara yerleşen ilk ailelerden olan Kahramanlı ailesi, bir yıl içinde evlerini teslim aldıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

6 Şubat 2023'te yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde İslahiye ilçesinde yıkılan evlerinin ardından Kahramanlı ailesi, TOKİ tarafından yapılan yeni konutuna yerleşti. Depremlerde Kahramanlı ailesinin İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 5 katlı evleri de ağır hasar gördü. Duvarların kırılması sonucu saatlerce evde mahsur kalan ve ölümden dönen Kahramanlı ailesini, komşuları kurtardı.

Yeni yuvalarında daha güvendeler

Depremlerden sonra konteyner kentte yaşamını sürdüren Kahramanlı ailesi, depremin birinci yılında TOKİ tarafından yapılan kura sonucu hak sahibi oldukları yeni evine yerleşti. İki yıldır yerleştikleri yeni evlerinde yaşamlarını sürdüren Kahramanlı ailesi, yeni yuvalarında kendilerini daha güvende ve daha mutlu hissediyor. Yeni evlerini çok beğenen ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdüren Kahramanlı ailesi, aile olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

"Devlet sözünü tuttu"

Depremde yaşadıkları 5 katlı binanın yıkıldığını, eşi ve oğlu ile birlikte saatlerce enkaz altında kaldığını belirten Abdullah Arif Kahramanlı, "6 Şubat depreminde Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde ikamet ediyorduk. Çok büyük bir sarsıntıyla uyandık. Bir süre evde mahsur kaldık. Sağ olsun komşularımız inerken yardımcı oldu ve kapımızı kırdılar. O süreçte dışarı çıktık. Akabinde sağ olsun oteller, ücretsiz konaklama imkanı sağladı. Tekrar şehrimize döndük. Konteyner kentler faaliyete girdi. Konteynerde bir süre kaldık. Depremden bir yıl sonra mart ayıydı. Mart ayında anahtarımızı teslim aldık. Şu anda oturduğumuz, devletin bize en kısa sürede yaptığı TOKI konutlarının anahtarını aldıktan sonra evimize yerleştik. Şu anda sıcak bir ortamda yaşıyoruz. Hükümetimiz ve devletimiz sağ olsun, 'bir yıl gibi kısa sürede sizi konutlarına kavuşturacağız' demişti ve sözünü tuttular. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm görevlilere, emeğe geçen işçisinden, bakanından, milletvekilinden Allah razı olsun. En kısa sürede evimize girdik" dedi.

"Evlerimizden çok memnunuz"

Evini kısa sürede teslim aldığını ifade eden Hilal Kahramanlı ise, "Verilen sözler çok şükür tutuldu. Daha sağlam evlere girdik. 'TOKİ'nin toplu konutları her zaman sağlamdır' deniliyordu. Şehrimizde de gördük çok. Depremlerde TOKİ'nin konutlarına hiçbir şey olmadı. Fakat özel aldığımız evlerimizden ise zorla içinde çıkabildik. Şu anda TOKİ'nin evlerinde oturduğumuz için çok memnunuz. Keşke daha önce TOKİ evinde olsaydık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Devlet belirlediği sürede de bizi evimize yetiştirdi. Elhamdülillah evlerimiz güzel, sağlam. Birkaç hafta önce deprem yaşadık. TOKİ konutları yine sağlamlığını gösterdi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Gaziantep, İslahiye, Yerel, Son Dakika

