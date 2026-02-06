İslamabad'da Camiye Bombalı Saldırı: 31 Ölü, 169 Yaralı - Son Dakika
İslamabad'da Camiye Bombalı Saldırı: 31 Ölü, 169 Yaralı

06.02.2026 14:31
İslamabad'daki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 31 kişi öldü, 169 kişi yaralandı. Saldırı sonrası acil durum ilan edildi.

(ANKARA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın Tarlai bölgesindeki bir Şii camisine düzenlenen bombalı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti, 169 kişi yaralandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın Tarlai bölgesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen ve başkentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgede panik yaşandı. Polis, itfaiye ve acil kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına alarak delil toplama çalışmalarına başladı. İlk bulgular saldırının bir intihar eylemi olabileceğine işaret etse de yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve kesin nedenin incelemelerden sonra netleşeceğini belirtti.

Yerel basına yansıyan haberlere göre saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti. İslamabad Vali Yardımcılığı, hastanelere sevk edilen yaralı sayısının 169'a ulaştığını bildirdi.

Saldırıdan sonra Pakistan genelinde acil durum ilan edildi. İslamabad Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde güvenlik seviyesini "yüksek alarm" düzeyine çıkardı. Şehrin giriş-çıkış noktalarında ve kalabalık bölgelerde ek güvenlik önlemleri alındı.

Başbakan Şerif soruşturma talimatı verdiğini açıkladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile yaptığı görüşmenin ardından saldırıyı kınadı. Hükümetin ülkede "fitne ve huzursuzluk çıkarılmasına izin vermeyeceğini" vurgulayan Şerif, "faillerin adalete teslim edilmesi için derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdiğini" bildirdi.

Kaynak: ANKA

