İslamabad\'da Doğalgaz Patlaması: 8 Ölü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından patlama alanını inceleyen güvenlik personeli, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

İSLAMABAD, 12 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir düğün evinde meydana gelen doğalgaz patlamasında aralarında yeni evli bir çift de olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekipleri pazar günü yaptıkları açıklamada, söz konusu patlamadan etraftaki en az 4 evin etkilendiğini belirtti. Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin ayrıntılı bir soruşturmadan sonra belirleneceğini söyledi.