İspanya'da Tren Kazaları Üzerine Grev Sona Erdi

İspanya'da ocak ayında Endülüs ve Katalonya bölgelerinde meydana gelen tren kazalarının ardından demiryollarının güvenliğinin artırılmasını isteyen makinistlerin bugün başlayan 3 günlük grevi, Ulaştırma Bakanlığı ile varılan anlaşma sonrasında sadece bir gün sürdü.

Ülke genelinde 1000'den fazla tren seferinin iptal edilmesine ve gecikmelere yol açan grevin ilk gününde, demiryolu işçilerinin bağlı olduğu CCOO, UGT ve Semaf sendikalarının temsilcileriyle görüşen Ulaştırma Bakanlığı, taraflarla anlaşmaya vardı.

Sendikalar, yerel saatle 24.00'ten itibaren grevin sonlandırılacağını duyurdu.

Grev nedeniyle bugün ülke genelinde, 330'u hızlı tren olmak üzere, 1000'den fazla tren seferi iptal edildi.

Ulaştırma Bakanlığı, greve rağmen hızlı ve uzun mesafe trenlerde yüzde 73, orta mesafeli trenlerde yüzde 65 ve banliyö seferlerinde yüzde 21 olan asgari hizmetin garanti edildiğini duyurdu.

Tren kazaları

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde Kurtuba kentinin Adamuz ilçesinde 18 Ocak'ta meydana gelen iki hızlı trenin çarpıştığı kazada, 2'si makinist 46 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Barselona'nın Gelida ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen tren kazasında da makinist hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Son dönemlerde art arda olan tren kazaları, ülkede demiryolu güvenliği tartışmalarını başlatırken, Başbakan Pedro Sanchez, 11 Şubat'ta bu konuyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda konuşacak.