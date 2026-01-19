İspanya'da Tren Kazası: 39 Ölü

İspanya'da iki hızlı trenin çarpışması sonucu can kaybı 39'a yükseldi.

İspanya'da Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığı sırada Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpıştı. Yetkililer, dün yerel saatle 19.45 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı. Ayrıca 152 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Madrid ile Endülüs bölgesinin güneyi arasında bugün yapılması planlanan 200'den fazla tren seferinin iptal edildiği aktarıldı. hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken 11'i yetişkin 12 kişinin yoğun bakımda olduğu bildirildi.

İki trende yaklaşık 400 yolcu olduğu kaydedilen kazanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MADRİD