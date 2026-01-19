İspanya'da Tren Kazası: 40 Ölü, 200 Sefer İptal - Son Dakika
İspanya'da Tren Kazası: 40 Ölü, 200 Sefer İptal

19.01.2026 22:37
Kurtuba yakınında iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 40’a yükseldi, 41 kişi hastanede tedavi görüyor.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

Endülüs özerk yönetimi Acil Durum Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, dün akşam Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısının 40'a çıktığı, halen hastanede 41 kişinin tedavi gördüğü ve bunlardan 12'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Acil Durum Merkezi ayrıca kazanın ardından ilk yardım müdahalesi yapılan toplam kişi sayısının, 5'i çocuk olmak üzere toplam 122 olduğunu duyurdu.

Kazada hayatlarını kaybedenlerin hem parmak izi hem de DNA testiyle kimlik tespit çalışmalarına Jandarma Kriminoloji Departmanı uzmanlarının da katıldığı aktarıldı.

200'den fazla sefer iptal edildi

İspanya demir yolu ulaşım şirketi Renfe, kaza sebebiyle Endülüs istikametindeki 200'den fazla seferin iptal edildiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin raydan çıktığı kazayla ilgili, "Son derece garip bir kaza." değerlendirmesinde bulundu.

Puente, trenin yeni olduğunu, rayların yenilendiğini ve kazanın düz hat üzerinde meydana geldiğini söyledi.

İlk bulgular kazanın ray arızasından kaynakladığını gösteriyor

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, soruşturmada elde edilen ilk bulgulara göre, kazanın raylardaki arızalardan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğu, ancak diğer hipotezlerin de göz ardı edilmediği iddia edildi.

El Pais gazetesi, soruşturmayı yürüten kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin arka vagonlarının raydan çıkmasının sadece 20 saniye sonrasında aynı güzergahta karşı yönden Madrid-Huelva treninin geldiğini ve "ölümcül çarpışmayı önleyecek çok yetersiz bir süre olduğunu" yazdı.

Başbakan Sanchez: "Gerçeği ortaya çıkaracağız"

Başbakan Pedro Sanchez de kaza nedeniyle bugünkü tüm programlarını iptal ederek, kazanın olduğu yere gitti.

Sanchez, burada yaptığı açıklamada, "Bugün büyük bir üzüntü günü. Her trajedi iki şey gerektirir: Kederde birlik, buna verilecek karşılıkta birlik. Devlet birlik içinde, koordineli ve sadakatle hareket ediyor. Hepimiz bu kazanın nasıl olduğunu, ne olduğunu kendimize soruyoruz. Zaman ve uzmanların çalışmaları bize cevabı verecek. Gerçeği ortaya çıkaracağız ve cevabı bildiğimizde, kamuoyunu mutlak şeffaflıkla bilgilendireceğiz." dedi.

Başbakan Sanchez, kazadan dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu dün yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Adamuz yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden, 100 yolcu taşıyan, Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

Kaynak: AA

