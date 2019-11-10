İspanya'daki seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği daha da derinleştirdi

İspanya'da erken genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oyu Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) alsa da tek başına hükümet kurulacak çoğunluk elde edilemediğinden mevcut siyasi belirsizlik daha da derinleşti.

Erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi ülke genelinde saat 20.00'de (TSİ 22.00), Kanarya Adaları'nda ise bir saat geç tamamlandı.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin açıkladığı sandık başı anket sonuçlarına göre, 350 sandalyeli meclisin dağılımı şu şekilde oluştu:

PSOE 114-119, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 85-90, aşırı sağ görüşlü Vox 56-59, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 30-34, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 14-15, ayrılıkçı yanlısı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13-14, Katalonya İçin Birlik (JxCat) 6-7, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 3, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6-7, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Eh Bildu 3-4, Navarra (NA) 2, Mas Pais 3, Kanarya Koalisyonu 1, Kantabria Bölgeci Parti 0-1.

Seçimlere katılım düştü

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının yerel saatle 18.00 (TSİ 20.00) itibarıyla verdiği bilgilere göre, seçimlere katılım ülke genelinde yüzde 56,86 oldu.

Bu oranın, 28 Nisan'da yapılan son genel seçimlere göre 4 puan daha az olması dikkati çekti.

Bu seçimin İspanya demokrasi tarihinin en düşük katılımlı seçimlerinden biri olması ve katılımın yüzde 70'in altında kalması bekleniyor.

Siyaset uzmanları, seçimlere katılımın düşmesindeki nedenleri, ülke genelindeki olumsuz hava şartlarına, Katalonya'daki boykot çağrısına ve art arda yapılan seçimlere bağladı.

Yaklaşık 37 milyon seçmenin kayıtlı olduğu İspanya'daki seçimler Katalonya krizi ve siyasi belirsizliğin gölgesinde gerçekleşti.

Katalonya'da ayrılıkçı radikal grupların seçimleri boykot çağrılarına rağmen bölgede oy kullanma işleminde ciddi sorunlar yaşanmadı.

Seçimlerden siyasi belirsizliği daha da derinleştiren sonuç çıktı

Sandık başı anket sonuçlarının resmi sonuçlara yansıması durumunda ülkedeki siyasi belirsizliğin mevcut durumdan daha da kötüye gitmesi bekleniyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 6 ay öncesinde olduğu gibi sol blok da sağ blok da meclis çoğunluğunu elde edemedi.

PSOE bir kez daha İspanya'da en büyük parti çıksa da 123 olan milletvekili sayısı, 114-119'a geriledi.

PSOE'nin azınlık hükümeti kurması için şimdiye kadar ciddi fikir ayrılığı yaşadığı ve koalisyon hükümetinde ısrar eden aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile anlaşması, ayrıca ayrılıkçı Katalan ve Bask partilerin dışarıdan desteğini alması gerekiyor.

Anket sonuçlarına göre, aşırı sağ görüşlü Vox partisi, 24 olan milletvekili sayısını iki kattan fazla attırarak 56-59'a kadar çıkardı.

İspanya'da ikinci kez genel seçimlere katılan Vox, ülkede 3. büyük parti konumuna geldi.

Ülkedeki en büyük sağ görüşlü parti olan PP de 66 olan milletvekili sayısını 85-90'a kadar yükseltti.

Sağın oylarını yükseltmesinde en büyük neden, son haftalarda Katalonya'da yaşanan ayrılıkçı girişimlerin ve şiddet yanlısı eylemlerin etkisi olarak gösteriliyor.

Seçimlerde en ciddi oy kaybı ise liberal görüşlü Vatandaşlar partisinde oldu. Vatandaşlar, 57 olan milletvekili sayısını 14-15'e kadar düşürdü.