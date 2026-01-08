İspanya, Gazze'ye Barış Gücü Göndermeye Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İspanya, Gazze'ye Barış Gücü Göndermeye Hazır

08.01.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Sanchez, Gazze'ye barış gücü göndermeyi parlamentoya önereceklerini duyurdu.

İspanya Başbakanı Sanchez, Ukrayna'da asker konuşlandırmaya hazır oldukları gibi fırsat doğduğunda Gazze Şeridi'ne de asker göndermeye hazır olduklarını belirterek, "Barışı tesis etme vazifesini nasıl ilerletebileceğimizi gördüğümüzde, Filistin'e barış gücü gönderme konusunu parlamentoya önereceğim" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid'de gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı'nın açılış konuşmasında ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada Sanchez, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden tanımlandığı günümüzde İspanya'nın tarihinde ilk kez aktif bir şekilde süreçte yer aldığını söyledi. Gazze'deki barış girişimine de değinen Sanchez, "Fırsat doğduğunda, barışı tesis etme vazifesini nasıl ilerletebileceğimizi gördüğümüzde Filistin'e barış gücü gönderme konusunu parlamentoya önereceğim. Elbette Filistin'i ve Gazze Şeridi'ni unutmuş değiliz. İspanya, Filistin'de umudun yeniden inşasına aktif bir şekilde katılmalıdır. Oradaki durum halen tahammül edilemez" ifadelerini kullandı.

Bir barış anlaşması sağlanması halinde Ukrayna'ya asker konuşlandırma konusundaki istekliliklerini de yineleyen Sanchez, Ukrayna'da barışa ulaşılması açısından "kritik" ve "belirleyici" bir an içerisinde bulunulduğunu söyledi. Sanchez, "İspanya, ülkemizden çok uzak birçok bölgeye barışı koruma birlikleri göndermişken, bir Avrupa ülkesi olan Ukrayna'ya barışı koruma birlikleri göndermememiz nasıl mümkün olabilir?" dedi.

İsrail'i "soykırımcı devlet" olarak nitelendirmişti

İspanya Başbakanı Sanchez, geçtiğimiz sene mayıs ayında yaptığı açıklamada, İsrail'i "soykırımcı devlet" olarak nitelendirmiş ve İspanya, Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açılan soykırım davasına müdahil olarak davaya destek vermişti. Sanchez liderliğindeki İspanya hükümeti ayrıca Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail ile tüm askeri ticareti yasaklayan bir silah ambargosunu da uygulamaya koymuştu. - MADRİD

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İspanya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İspanya, Gazze'ye Barış Gücü Göndermeye Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:48:46. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya, Gazze'ye Barış Gücü Göndermeye Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.