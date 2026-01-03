Isparta\'da 40 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Isparta'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 40 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda 40 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
