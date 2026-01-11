Isparta'da Geniş Çaplı Polis Denetimi - Son Dakika
3-sayfa

Isparta'da Geniş Çaplı Polis Denetimi

Isparta\'da Geniş Çaplı Polis Denetimi
11.01.2026 17:39
Isparta'da gerçekleştirilen denetimlerde 52 aranan şahıs yakalandı, 10 bin 946 araç kontrol edildi.

Isparta genelinde polis bölgesinde bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 19 bin 725 kişi sorgulandı, 10 bin 946 araç kontrol edildi. 52 aranan şahıs yakalandı.

Isparta il genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 4–10 Ocak tarihleri arasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 19 bin 725 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 52 kişi yakalandı. Ekipler tarafından 10 bin 946 araç kontrol edildi, kusurlu sürücülere ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. Denetimler sırasında ayrıca 5 ruhsatsız silah ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Isparta, Polis, Suç

Son Dakika 3-sayfa Isparta'da Geniş Çaplı Polis Denetimi - Son Dakika

17:39
SON DAKİKA: Isparta'da Geniş Çaplı Polis Denetimi - Son Dakika
