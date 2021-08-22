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İspir Kastamonu için kenetlendi - Son Dakika

İspir Kastamonu için kenetlendi

22.08.2021 11:33
İspir Kastamonu için kenetlendi, System.String[]

11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için Türkiye'nin her bölgesinden olduğu gibi Erzurum'un İspir ilçesinden de Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde yardım toplandı.

11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için Türkiye'nin her bölgesinden olduğu gibi Erzurum'un İspir ilçesinden de Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde yardım toplandı.

İspir Belediyesi bünyesinde oluşturulan yardım toplama ekibi tarafından Bizim Masa birimine vatandaşlardan gelen yardımlar büyük bir titizlikle toplanarak tasnif edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Allah hepinizden razı olsun. Sancılı ve sıkıntılı süreçte millet olmanın ne anlama geldiğini hayırda yarışarak bir kez daha ortaya koydunuz. Daha önce Elazığ depreminde nasıl omuz verdiyseniz, imkanlarınızı nasıl seferber ettiyseniz Kastamonu, Bartın, Sinop ve özellikle de Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde de aynı hassasiyeti gösterdiniz. Bu süreçte İspirliler olarak biz de varız dediniz. Üzerinize düşeni ve sizlere yakışanı fazlasıyla yaptınız. Toplanan yardımlar Kaymakamlığımız ve Belediyemizin uhdesinde mutlaka yerine ulaştırılacaktır. Bugün itibarıyla hatırı sayılır bir destek bulduk sizlerden. ve bunları yetkili arkadaşlarımız an itibarıyla Kastamonu'ya doğru götürmek üzere yola çıktılar. Kardeşlerimizin de yolları açık olsun diyorum. İnşallah yardımlarımız hayırlara vesile olacaktır. Bir kez daha sel felaketinde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara şifalar diliyorum. Evlerinden, yurtlarından ayrı kalan, türlü türlü sıkıntılara maruz kalan tüm kardeşlerimizin de yaşadıkları bu sıkıntıdan bir an önce sıyrılması adına Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum. İspirliler olarak hayırda yarıştınız, burada biz de varız dediniz, bunu gönlünüzle yaptınız, sizlerle iftihar ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum."

İspir Kaymakamlığı ve İspir Belediyesi öncülüğünde Bizim Masa biriminde toplanan yardımlar İspir Belediyesi yetkililerince kamyonla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine götürüldü. - ERZURUM

İspir Kastamonu için kenetlendi
İspir Kastamonu için kenetlendi
İspir Kastamonu için kenetlendi
İspir Kastamonu için kenetlendi
İspir Kastamonu için kenetlendi
İspir Kastamonu için kenetlendi
İspir Kastamonu için kenetlendi

Kastamonu, Bozkurt, Erzurum, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İspir Kastamonu için kenetlendi - Son Dakika


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