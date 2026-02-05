İsrail'de Casusluk İddiası: İki Vatandaş Tutuklandı - Son Dakika
İsrail'de Casusluk İddiası: İki Vatandaş Tutuklandı

05.02.2026 18:16
İsrail'de iki genç, İran'a casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Dava süreci başlıyor.

İsrail'de para karşılığında kendilerine verilen görevleri yerine getirerek İran'a casusluk yaptıkları iddiasıyla iki İsrail vatandaşı tutuklandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, polis ve İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ortak operasyonuyla şüphelilerin Ocak 2026'da tutuklandığı aktarıldı.

Tutuklanan kişilerin 20'li yaşlarda ve İsrail vatandaşı olduğu bildirilen açıklamada, ödeme karşılığında İran için casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi hakkında dava açılmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ikilinin son birkaç ay boyunca İran istihbarat yetkilileriyle temas halinde oldukları ve İran'ın talimatıyla hareket ederek kendilerine verilen çeşitli görevleri yerine getirdikleri ileri sürüldü.

Soruşturmanın tamamlandığı ve delillerin toplandığı belirtilen açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Savcılığı'nın iddianameyi hazırladığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dış istihbarat servisleriyle temas kurmak ve İranlı unsurların talimatıyla tehditlerde bulunmak suçlarından yargılanan Elimelech Stern isimli İsrail vatandaşının üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Haberde, geçen yıl açılan dava kapsamında Stern'in dijital cüzdan vasıtasıyla para aldığı ve kendisine verilen çeşitli görevleri yerine getirirken iki İsrail vatandaşını daha ağa dahil ettiği iddia edildi.

Stern'in kanlı bir el resmi ile İngilizce olarak "Tarih çocukların öldürüldüğünü yazacak, tarihin doğru tarafında durun" yazılı ilanlar basıp astığı, ağa dahil ettiği İsraillilerden birini de fotoğrafını çekmekle görevlendirdiği, fotoğrafları daha sonra kendisine görevi veren kişiye gönderdiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Suç, Son Dakika

